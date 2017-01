Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник 23 января в Страсбурге в ходе зимней сессии ПАСЕ на мероприятии «Пытки, насильственные исчезновения, политические преследования: Крым просит справедливости» призвала Россию немедленно освободить крымского активиста Владимира Балуха, незаконно осужденного в Крыму. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

«Российская Федерация должна немедленно освободить крымского активиста Владимира Балуха и всех политических заключенных, возместить причиненный им ущерб. Лица, виновные в незаконном лишении свободы активиста, и других незаконно преследуемых граждан Украины в Крыму, должны быть привлечены к ответственности», – говорится в заявлении правозащитников.

Как сообщается, Скрипник пояснила на примере уголовного преследования Владимира Балуха, как фабрикуются в Крыму уголовные дела против украинских активистов.

«Владимир Балух – символ Украины в Крыму. Он – известный украинский активист. После оккупации Россией Крыма Балух публично высказывался о том, что включение Крыма в состав Российской Федерации является незаконным. В знак протеста он в марте 2014 вывесил государственный флаг Украины на крыше своего дома. Де-факто власти стали преследовать его. В итоге, 8 декабря 2016 сотрудники ФСБ провели уже третий необоснованный обыск в домах активиста и его матери. Суд избрал для Балуха меру пресечения в виде содержания под стражей. Активиста обвиняют в «незаконном хранении оружия», ему грозит лишение свободы до 4 лет», – рассказала Ольга Скрипник в ходе заседания ПАСЕ.

Постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Крымская правозащитная группа и Меджлис крымскотатарского народа проводит 23 января мероприятие во время зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге на тему «Пытки, насильственные исчезновения, политические преследования: Крым просит справедливости» (Tortured, disappeared, persecuted: Crimea is asking for justice).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».