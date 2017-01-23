Эксперты рассказали, с какими рисками сталкиваются крымчане без российских паспортов

Жители аннексированного Крыма, которые не отказались от российских паспортов, находятся в более выгодном положении, поскольку у них на руках два паспорта – украинский и российский. А людям, отказавшимся от российского гражданства официально в будущем, возможно, придется делать выбор между гражданством Украины и России. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил гость программы – Сергей, крымчанин, который весной 2014 года официально написал отказ от российского гражданства.

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«Когда закончится срок действия нынешнего вида на жительство, крымчанам, отказавшимся от российского паспорта, придется либо мучительно продлевать вид на жительство, если не будет введена какая-то упрощенная процедура. Либо по российскому закону, если мы захотим вдруг взять российский паспорт, тогда мы уже вынуждены будем писать отказ от украинского и сдавать свой украинский внутренний документ», – сказал он.

Другая собеседница программы, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина сообщила, что хотя теоретически вид на жительство дает все права иностранному гражданину, кроме участия в выборах, на практике сегодня люди без российского паспорта в Крыму сталкиваются с рядом трудностей. В частности, их неохотно берут на работу.

«Есть нежелание. Знаете, как у постсоветских людей, есть опасения из серии «я не знаю что мне за это будет», – сказала она.

Также, по словам председателя комитета «Гражданское содействие», человек может быть лишен вида на жительство за два административных правонарушения, которые автоматически поступают в базу данных, и эта база не учитывает несерьезности нарушений.

«Например, дважды человек нарушил правила уличного движения, ну грубо говоря, два раза перешел не там, где надо, улицу и при этом он может получить запрет на 5 лет на въезд в Российскую Федерацию. В законе о въезде и выезде сказано, что он может быть лишен, а может быть и не лишен, за два правонарушения административных. Но, к сожалению, это делается автоматически. Как только второе правонарушение происходит в течение трех лет, оно попадает в базу и при выезде обладателя вида на жительство за границу его не впускают назад», – подчеркнула Ганнушкина.

По информации крымских властей, из 1,8 миллионов жителей полуострова лишь немногим более 3,5 тысяч отказались получать российский паспорт, написав заявления о сохранении гражданства Украины.

Выданные в Крыму российские паспорта не признаются странами Запада, в том числе, Евросоюзом.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают аннексию Крыма. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».