Эксперты рассказали, с какими рисками сталкиваются крымчане без российских паспортов

Жители аннексированного Крыма, которые не отказались от российских паспортов, находятся в более выгодном положении, поскольку у них на руках два паспорта – украинский и российский. А людям, отказавшимся от российского гражданства официально в будущем, возможно, придется делать выбор между гражданством Украины и России. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил гость программы – Сергей, крымчанин, который весной 2014 года официально написал отказ от российского гражданства.
«Когда закончится срок действия нынешнего вида на жительство, крымчанам, отказавшимся от российского паспорта, придется либо мучительно продлевать вид на жительство, если не будет введена какая-то упрощенная процедура. Либо по российскому закону, если мы захотим вдруг взять российский паспорт, тогда мы уже вынуждены будем писать отказ от украинского и сдавать свой украинский внутренний документ», – сказал он.
Другая собеседница программы, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина сообщила, что хотя теоретически вид на жительство дает все права иностранному гражданину, кроме участия в выборах, на практике сегодня люди без российского паспорта в Крыму сталкиваются с рядом трудностей. В частности, их неохотно берут на работу.
«Есть нежелание. Знаете, как у постсоветских людей, есть опасения из серии «я не знаю что мне за это будет», – сказала она.
Также, по словам председателя комитета «Гражданское содействие», человек может быть лишен вида на жительство за два административных правонарушения, которые автоматически поступают в базу данных, и эта база не учитывает несерьезности нарушений.
«Например, дважды человек нарушил правила уличного движения, ну грубо говоря, два раза перешел не там, где надо, улицу и при этом он может получить запрет на 5 лет на въезд в Российскую Федерацию. В законе о въезде и выезде сказано, что он может быть лишен, а может быть и не лишен, за два правонарушения административных. Но, к сожалению, это делается автоматически. Как только второе правонарушение происходит в течение трех лет, оно попадает в базу и при выезде обладателя вида на жительство за границу его не впускают назад», – подчеркнула Ганнушкина.
По информации крымских властей, из 1,8 миллионов жителей полуострова лишь немногим более 3,5 тысяч отказались получать российский паспорт, написав заявления о сохранении гражданства Украины.
Выданные в Крыму российские паспорта не признаются странами Запада, в том числе, Евросоюзом.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают аннексию Крыма. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».