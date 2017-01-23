Турчинов: российские спецслужбы организовывают покушения в Украине для «нагнетания страха»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что ответственность за организацию покушения на народного депутата Украины Антона Геращенко лежит на российских спецслужбах.

«Российские спецслужбы перешли в новую фазу гибридной войны в Украине – политического терроризма ... Предварительная информация позволяет утверждать, что попытка покушения была связана с профессиональной деятельностью Геращенко и разоблачением русских, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины», – цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО Украины добавил, что это «не единственный случай террористической деятельности», организованной российскими спецслужбами на украинской территории, которые расследуют работники СБУ и Национальной полиции.

По его словам, для организации терактов российские спецслужбы создают агентурную сеть из криминалитета и боевиков, воевавших в российских гибридных войсках на Донбассе. «Их спецподготовка и обучение осуществляются на территории России, а также на оккупированной территории Украины», – сказал он.

По словам Турчинова, российские спецслужбы ставят задачу созданной сети ликвидировать политических, общественных деятелей, представителей СМИ «с целью нагнетания страха, создание хаоса и дестабилизации ситуации в Украине, чтобы сломать готовность украинцев сопротивляться военной агрессии России».

Как заявил секретарь СНБО, ответственность за использование спецслужб для организации террористической деятельности «полностью несет политическое руководство России, которое превратило свою страну в центр мирового терроризма».

21 января председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Служба безопасности предотвратила покушение на жизнь народного депутата Украины, к которому, по его словам, причастны спецслужбы России. Имени депутата он не назвал. На следующий день Антон Геращенко поблагодарил Службу безопасности Украины за спасение своей жизни.

Российская сторона заявлений о причастности российских спецслужб к планированию покушения не комментировала.