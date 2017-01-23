Крымский суд лишил Коломойского земельного участка в Ялте

Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск подконтрольной Кремлю администрации Ялты о возврате в муниципальную собственность земельного участка площадью 2,8 га, имеющего отношение к украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Данный земельный участок в годы пребывания Крыма в составе Украины был передан ялтинским городским советом одной из коммерческих фирм, аффилированной с именем известного украинского олигарха», – говорится в сообщении.

По словам подконтрольного Москве главы администрации Ялты Андрея Ростенко, в городе довольно много таких земельных участков, которые в разные годы перешли из городской собственности в частную. Большая часть этих территорий принадлежала известным украинским олигархам, отмечает он.

Ранее сообщалось, что в 2016 году в аннексированном Крыму продали шесть объектов, принадлежавших украинскому олигарху Игорю Коломойскому на общую сумму 1,5 млрд рублей.

4 сентября подконтрольный Кремлю парламент Крыма принял решение о «национализации» 111 объектов, расположенных на полуострове. По информации тогдашнего крымского руководства, большая часть из них принадлежала Игорю Коломойскому. В списках «национализированных» объектов оказались: несколько десятков рынков в различных городах полуострова, детские санаторно-оздоровительные комплексы в Евпатории и Ялте, объекты незавершенного строительства – в пгт Кацивели и рекреационный комплекс пансионат «Лазурный берег» в Алуште, а также более 30 АЗС в Симферополе, Бахчисарае, Керчи, Ялте, Феодосии, Евпатории, Красноперекопске и других городах. Продажей активов, принадлежащих Коломойскому, фактические власти Крыма занимаются до сих пор.

ПАО «Укрнафта» обратилось в Международный арбитражный суд в Гааге с иском к Российской Федерации относительно защиты своих инвестиций в связи с захватом автозаправочных станций (АЗС) компании в Крыму. С иском о защите своих инвестиций по Крыму в международный арбитражный суд в Гааге обратился и бизнесмен Игорь Коломойский.