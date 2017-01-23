Советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил, что сейчас в плену боевиков осталось 110 заложников. Еще 490 украинцев, по его данным, считаются пропавшими без вести в результате агрессии России на востоке Украины. Также на сегодня найдено и освобождено из плена почти 3100 человек.

Деятельность же народного депутата Надежды Савченко (внефракционной) по публикации ее собственных версий списков заложников и пропавших на данном этапе несет определенный деструктив, сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Тандит подчеркнул, что самовольные публикации списков заложников или пропавших без вести не позволяют ускорить процессы освобождения или поиска пропавших.

При этом он добавил, что если у кого есть возможность помогать освобождать заложников, нужно это делать, однако важно при этом не мешать спецслужбам.

«Ежедневно мы проверяем информацию, ежедневно проходит специальное совещание. После опубликования списков на Фейсбуке народным депутатом с самого утра было проведено оперативное совещание. Я лично общался с руководителем этого подразделения, полковником Качановым. Мы сидели с этими списками», – сказал он.

Тандит также заверил, что Служба безопасности Украины не передавала Савченко никаких списков. «Списки, о которых она говорит, возможно, подавались, но не нами, а представителями ОРДЛО», – добавил он.

Поздно вечером в воскресенье Надежда Савченко обнародовала очередную версию своих списков заложников из всех сторон событий на востоке Украины. В ней, как и во всех предыдущих версиях, снова нашли много неточностей и ошибок.

Надежду Савченко уже резко критиковали за ее предыдущие публикации этих списков, в первую очередь за нарушение этими публикациями ряда законов Украины. В частности, Юрий Тандит не раз подчеркивал, что украинские законы ограничивают обнародование информации с персональными данными граждан. Кроме этого, закон о борьбе с терроризмом предусматривает публикацию списков заложников только с разрешения определенных должностных лиц; Савченко же, отмечал Тандит, не согласовывала с СБУ свои публикации, вопреки предупреждениям и призывам не делать этого.

Кроме этого, критики действий Савченко обращали внимание, что несогласованная публикация таких списков открывает руки мошенникам, которые, получив раскрытые персональные данные заложников, могут требовать от родственников деньги якобы за их освобождение.

В СБУ заявляли при этом, что Служба безопасности Украины не имеет полномочий, которые бы предусматривали привлечение к ответственности народного депутата за распространение такой информации. Но в аппарате уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека призвали СБУ осуществить оценку публикации Надеждой Савченко персональных данных украинских военнослужащих, находящихся в руках сепаратистов, и принять меры.

Сама Савченко утверждает, что не нарушала законов, когда обнародовала, по ее словам, списки пленных и пропавших без вести на Донбассе и с украинской стороны, и со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов, среди которых также есть и граждане России.