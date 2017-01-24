Комитет Сената США одобрил кандидатуру Тиллерсона на должность госсекретаря

Комитет Сената США по международным отношениям 23 января одобрил выбор президента Дональда Трампа на пост госсекретаря США.

Бывший руководитель комgании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон получил поддержку 11 сенаторов, против были 10. Кандидатуру Тиллерсона в сенатском комитете поддержали все республиканцы, против были все демократы.

Председатель комитета Коркер назвал Тиллерсона хорошо квалифицированным, ссылаясь на то, что он руководил гигантской энергетической корпорацией.

Зато ведущий сенатор-демократ Бен Кардин выступил против Тиллерсона, утверждая, что его ответы на вопросы о санкциях в отношении России и другие важные глобальные проблемы звучали преимущественно как мнение бизнесмена, а не потенциального госсекретаря.

Один из крупнейших критиков Тиллерсона сенатор Марко Рубио объявил ранее 23 января, что поддержит предлагаемую Трампом кандидатуру, несмотря на отказ Тиллерсона сказать, что Россия совершила военные преступления во время бомбардировки в Сирии.

Республиканцы, которые в основном высказались в пользу кандидатуры Тиллерсона, имеют 52 места в Сенате США, который состоит из 100 сенаторов.