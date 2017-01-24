Крымские общественники инициируют проведение Дня борьбы за права украинской общины полуострова

Таврическая гуманитарная платформа, Союз вынужденных переселенцев и другие общественные организации инициируют ежегодное проведение 28 августа Дня борьбы за права общины этнических украинцев Крыма, которая подвергается дискриминации со стороны России.

Об этом в Киеве на презентации книги «Наш Крым: нероссийские истории украинского полуострова» заявил ее соавтор, координатор Таврической гуманитарной платформы Андрей Иванец.

По его словам, дата приурочена к проведению 27-29 августа 1917 года съезда украинцев Таврии и 28-29 августа 1918 года съезда украинцев Крыму.

«Российская дискриминационная политика фактически направлена на ассимиляцию в перспективе этнических украинцев в Крыму, потому в День борьбы за права украинской общины следует проводить анализ ее состояния, эффективности принятых мер для ее защиты, привлекать внимание к проблемам украинской и мировой общественности», – считает Иванец.

Этот день, по его мнению, должно быть не праздником, а наоборот временем, когда надо напряженно работать над решением проблем украинцев в Крыму.

Координатор Таврической гуманитарной платформы отметил, что российская власть полуострова системно нарушает права и свободы граждан Украины в Крыму всех национальностей, а, по оценкам ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций и экспертов, среди этнических сообществ наиболее жесткой дискриминации подвергаются – коренной крымскотатарский народ и община этнических украинцев. Все это происходит путем отрезания от украинского информационного, образовательного и гуманитарного пространств, уничтожение в Крыму украиноязычной системы образования, украиноязычных СМИ, запрета деятельности украинских организаций и партий, репрессий против украинских активистов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».