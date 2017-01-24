Сенат США утвердил нового директора ЦРУ

Сенат США 23 января подтвердил выбор президента Дональда Трампа на должность руководителя Центрального разведывательного управления Майка Помпео.

За утверждение его директором ЦРУ проголосовали 66 сенаторов, против были 32.

Утверждение Помпео произошло на фоне возможных осложнений с утверждением другой кандидатуры, представленной Трампом.

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил выбор президента на пост госсекретаря, но бывший руководитель комании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон получил поддержку лишь 11 сенаторов, против были 10. Кандидатуру Тиллерсона в сенатском комитете поддержали все республиканцы, против были все демократы.

Республиканцы, которые в основном высказались в пользу кандидатуры Тиллерсона, имеют 52 места в Сенате США, который состоит из 100 сенаторов.