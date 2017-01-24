Аксенов недоволен крымскими дорогами, а Минтранс бюджетом

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с нынешним министром транспорта Крыма Анатолием Волковым выразил свое недовольство состоянием крымских дорог и работой ведомства в прошлом году. В свою очередь Минтранс напомнил об ограниченном бюджете на 2017 год, сообщает 24 января пресс-служба российского правительства Крыма.

«То, что происходило в прошлом году, не поддается никакому описанию. Я недоволен работой...Неосвоение средств по программам, которые были выделены руководством страны, некачественная работа, практически по всем мероприятиям сорваны сроки. Все подрядчики, которые на камеру обещали в сроки выполнить задачи, обещания не сдержали», – выразил претензии Аксенов.

В Минтрансе же отвечают, что главной проблемой в 2016 году для крымских дорог стала«долгосрочная программа на проведение капремонта и реконструкции», в этом году, по сообщению профильного министра, разработали новых подход, который обещают утвердить в течение двух недель.

«Мы договорились, что все строительные работы должны быть закончены до 1 октября текущего года. Для этого надо провести конкурсные процедуры в мае текущего года», – напомнил Аксенов.

Обговорили и вопрос ямочного ремонта, от которого в прошлом году хотели отказать как от неэффективного.

«С учетом нашего объема бедствия, понимаем, что без него (ямочного ремонта – КР) не обойдемся. Над ямочным ремонтом необходим особый контроль», – считает российский глава Крыма.

Уборку дорог также назвали «отвратительной», при этом напомнили, что в текущем году «Крымавтодору» на поддержание дорог в должном состоянии выделено 1,9 млрд рублей.

По сообщению подконтрольного Кремлю главы городской администрации Симферополя Геннадия Бахарева, только в Симферополе более 80 улиц, общей площадью в 89,9 тысяч квадратных метров, требуют ремонта после морозов.

Службы полуострова составляют интерактивную карту повреждений дорожного полотна, где каждый желающий может добавить точку, которой обозначена яма или участок необходимый для ремонта.