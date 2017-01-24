Депутаты подконтрольного Кремлю Законодательного Собрания Севастополя поддержали в первом чтении предложенный правительством законопроект, регламентирующий процедуру всенародных выборов губернатора города.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, основную дискуссию в парламентском корпусе вызвали положения о так называемом муниципальном фильтре – минимальном количестве подписей депутатов, которые необходимо собрать кандидату на пост губернатора Севастополя в поддержку своего выдвижения.

Правительство предложило максимально допустимый российским законодательством барьер – 10% от общего числа депутатов. В абсолютном математическом выражении, кандидат в депутаты, при действии данной нормы, должен будет собрать не менее 12-ти подписей в 6-ти муниципальных советах.

Кроме того, один муниципальный депутат может поддержать лишь одного кандидата. Отзыва поставленной подписи не допускается.

Парламентарии Заксобрания аннексированного города пришли к выводу, что подробный юридическо-технический анализ проекта будет рассмотрен на этапе второго чтения.

Кроме того, по словам депутата от партии ЛДПР Ильи Журавлева, всего в результате общественных слушаний поступило порядка 30-ти поправок на данный законопроект, которые необходимо будет проработать в профильных комитетах.

Срок внесения поправок был установлен в размере 28 дней – до 22 февраля включительно. В поддержку данного проекта закона выступил 21 депутат, один человек воздержался.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».