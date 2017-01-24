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Новости

Одного из ключевых свидетелей по «делу Чийгоза» разыскали в Татарстане

Ахтем Чийгоз

Ахтем Чийгоз

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Сторона обвинения по «делу Чийгоза» разыскала одного из ключевых свидетелей, руководителя Алуштинского регионального управления Меджлиса, бывшего замглаву городской администрации, которого долгое время не могли найти для допроса в суде. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как было озвучено на очередном заседании, на судебный запрос пришел ответ о том, что разыскиваемый свидетель Энвер Арпатлы работает в российской Республике Татарстан в должности замруководителя Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района, центром которого является село Пестрецы.

В связи с этим, судом назначен допрос свидетеля Арпатлы на 2 февраля посредством видеосвязи.

Во время изучения фото и видеоматериалов, представленных следствием, адвокаты неоднократно обращали внимание на активность этого человека в эпицентре событий, а подсудимый Ахтем Чийгоз сообщил, что именно Арпатлы отвечал за взаимодействие с регионами и прибытие к крымскому парламенту членов региональных меджлисов.

Под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года произошли столкновения между участниками митинга за единство Украины и пророссийскими сепаратистами. После вооруженного захвата полуострова, российские власти полуострова возбудили по итогам событий 26 февраля уголовное дело и обвинили в массовых беспорядках восемь крымских татар, в том числе заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля 2017 года.


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