В «Крымэнерго» рассказали о причинах перебоев с электроснабжением в селах

Временные перебои с энергоснабжением, которые в крымских селах фиксируют в последнее время, преимущественно, связаны с неблагоприятными погодными условиями, заявил глава «Крымэнерго» Виктор Плакида, сообщают РИА Новости Крым.

По его словам, часть отключений вызвана авариями на сетях, часть – перегрузкой сетей отдельными потребителями.

Как сообщила подконтрольная Кремлю вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк, на «горячую линию» Совмина поступают жалобы крымчан на перебои в энергоснабжении. В частности, о проблеме информировали жители сел Лекарственное, Мазанка, Заречное Симферопольского района, населенных пунктов Ленинского района, а также жители садовых товариществ.

«С 29 декабря по 23 января была сложная ситуация из-за метеоусловий. По Ленинскому району – ситуация была связана с аварийными повреждениями при штормовых погодных условиях. По Евпатории мы также разобрались с ситуацией, это было связано с тем, что на двух улицах в местах компактного проживания запускаются РИПы. Жалобы были не на напряжение, а на то, что приходится терпеть 5-7 минут при переходе на резервный источник», – сказал Плакида.

Что касается симферопольского жилого массива Каменка, то сбои в энергоснабжении вызваны перегрузом энергосетей, подчеркнул глава «Крымэнерго».

«Это связано с повреждением предохранителей. Вечерние рейды показали, что есть отдельные недобросовестные пользователи, которые перегружают предохранители», – уточнил Плакида.

В результате подрыва ЛЭП в Херсонской области 22 ноября 2015 года энергоснабжение в Крым прекратили и возобновили после ремонта электролинии 8 декабря. 30 декабря 2015 года ЛЭП снова была повреждена. Однако, после ремонта, линия не была введена в эксплуатацию, и электроэнергия в Крым не поставляется из-за прекращения действия соответствующего договора.

Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Тем не менее, продолжаются отключения электроэнергии, в том числе, аварийные.