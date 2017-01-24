Редакция «Исторической правды» сообщает о блокировке сайта в Крыму

Редакция украинского издания «Историческая правда» сообщает о блокировке сайта в аннексированном Крыму.

«Введение ограничений доступа к «Исторической правде» произошло даже не из-за решения Роскомнадзора. Похоже, что это произошло из-за негласного запрета и крымские провайдеры имитируют ошибку недоступности сайта. Редакция «Исторической правды» не получала от оккупационной власти никаких сообщений, предупреждений или требований», – говорится на сайте издания.

По словам редакция «Исторической правды», такие действия стоит расценивать как ограничением свободы слова и права свободного доступа к информации.

«Мы публично обращаемся к национальным и международным правозащитным организациям с просьбой повлиять на правительственные учреждения России для снятия всех запретов и ограничений для доступа к нашему сайту в оккупированном Россией Крыму», – заявили в издании.

На сайте подконтрольного Кремлю министерства внутренней политики, информации и связи Крыма нет сведений о блокировке сайта «Историческая правда» на территории полуострова.

С 1 августа на территории Крыма частично заблокирован сайт Крым.Реалии – проект Радіо Свобода. Доступ к сайту ограничили ряд интернет-провайдеров. Российский министр информации Крыма Дмитрий Полонский заявил Крым.Реалии, что ему неизвестны причины блокировки доступа к сайту. В ОБСЕ, комментируя блокировку Крым.Реалии, выразили обеспокоенность нарушением прав пользователей на получение и распространение информации в Интернете путем блокирования доступа к информационным сайтам.

В декабре 2016 года Роскомнадзор сообщил, что сайт Крым.Реалии не внесен в список заблокированных интернет-ресурсов в России. За получением дополнительной информации в ведомстве порекомендовали обратиться к провайдеру хостинга.

С конца февраля 2014 года Россия де-факто контролирует территорию Крымского полуострова, а с марта-декабря того же года – распространила на его территорию действие российских законов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».