Собрания и акции протеста граждан – единственная возможность жителей аннексированного Крыма отстаивать свои права. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил глава крымской общественной организации «Чистый берег. Крым» Владимир Гарначук.

«Петиции, которые пытаются написать в стиле «Путин помоги» в Крыму, как правило, идут автоматом в шредер. Любая попытка собрать акцию протеста – приводит к двум видам последствий: первая – это задержание на митинге, как это было в Гурзуфе, в Алуште с Павлом Степанченко, который до сих пор сидит в СИЗО между прочим, депутат Алушты. Либо второй вариант – просто-напросто начинаются какие-то движениясо стороны власти», – сказал Гарначук.

Перспективу жителей Гурзуфа, которые пытаются отстаивать свои права, выходя на митинги, Алексей Гарначук назвал «крайне печальной», и посоветовал им организовывать более масштабные собрания.

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«Так как решение (по поводу застройки Гурзуфа – КР) принято на федеральном уровне, то на мой взгляд, здесь шансов крайне мало. Должны поднимать весь поселок, надо поднимать Большую Ялтудля того, чтобы собирать большие митинги», – сказал он.

В Гурзуфе 22 января местные жители собрались на митинг, чтобы выразить недовольство планами детского центра «Артек» по реконструкции и застройке прибрежной зоны.

Летом 2016 года жители Гурзуфа выходили на митинг против передачи в пользу «Артека» жилого массива и местного пляжа, из-за чего 1,5 тысячи человек придется переселить.

Позднее жители поселка Гурзуф разместили в интернете петицию на имя российского президента Владимира Путина с просьбой вмешаться в ситуацию с передачей детскому центру «Артек» местного пляжа «Гуровские камни».

Подконтрольное Москве правительство Крыма передало в собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года. В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество «Артека», расположенного в аннексированном Крыму.