Журналиста Грэма Филлипса вывели из британского парламента – посольство Украины

Полиция Великобритании вывела журналиста Грэма Филипса, который сотрудничает с российскими пропагандистскими СМИ, со встречи в парламенте в столице страны Лондоне, сообщает посольство Украины в Великобритании.

Согласно сообщению, инцидент произошел 23 января на встрече, посвященной годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией.

Посольство также выложило видео инцидента на своей странице в Twitter.

«Никто не может испортить отношения Великобритании и Украины, даже российский марионетка-пропагандист Грэм Филлипс, которого полиция вывела из парламента», – цитирует диппредставительство посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко.

Ранее посол Украины в Великобритании призвала власти этой страны принять меры против британского гражданина Грэма Филлипса для прекращения его «пропагандистской работы в пользу российской оккупационной власти».

В прошлом году во время обмена пленных между украинской стороной и боевиками на востоке Украины Филлипс унижал уволенного Украинский Владимира Жемчугова, из плена вернулся с тяжелыми ранениями. Это вызвало осуждение, и вскоре в Facebook премьер-министра Великобритании Терезе Мэй призвали расследовать деятельность Филлипса в Украине и наказать его за пророссийскую пропаганду.