На контрольном пункте «Чонгар» 23 января сотрудники Национальной полиции в Херсонской области во взаимодействии с офицерами внутренней безопасности и оперативных подразделений Госпогранслужбы под контролем военной прокуратуры Херсонского гарнизона выявили факт провоза товаров одним из транспортных средств, запрещенных к перемещению через админграницу.

«Предварительно установлено, что к правонарушению могут быть причастны инспекторы таможенной и пограничной служб. Они требовали неправомерную выгоду за перевозку товаров через КПВВ «Чонгар», - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

По словам пресс-службы ведомства, «должностные лица были задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины».

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».



