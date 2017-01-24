Зубков отрицает причастность тигров к смерти рабочего в парке «Тайган»

Владелец крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков 24 января опубликовал заявление в котором утверждает, что «вины руководства парка «Тайган» в смерти Максима Яковлева нет и тигры парка «Тайган» к этому не имеют никакого отношения».

По словам Зубкова, Максим Яковлев «за короткое время волонтерской деятельности в парке «Тайган» зарекомендовал себя в основном с положительной стороны и руководство готовило его для приема на работу в парк на постоянной основе».

«Что и где произошло с Максимом Яковлевым мне известно только по слухам от сотрудников, в частности, о том, что у него были раны от укуса собаки, полученные в одном из сел Белогорского района. Произошло это 10 или 11 января. Как только об этом стало известно сотрудникам и руководству парка «Тайган», Максим Яковлев был отправлен в Белогорскую районную больницу, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь и было выдано направление на госпитализацию», – пишет Зубков.

По утверждению собственника парка, позднее этот сотрудник занялся самолечением.

«В ночь с 14 на 15 января он умер во сне. Предварительная, известная мне, причина его смерти – заражение крови. Возможно, есть и другие причины, но мне о них неизвестно. В настоящее время по факту смерти проводится проверка следственным комитетом... Произошедшее не является производственным случаем. Яковлев никакого отношения не имел к работе с хищниками в парке львов «Тайган», – заявил Зубков.

Накануне супруга погибшего в комментарии Крым.Реалии рассказала, что по ее мнению, в парке избегают огласки и пытаются скрыть факт того, что «мужа покусал их зверь». Жена погибшего намерена «добиваться наказания для виновных в его смерти».

Российская полиция Белогорского райотдела Крыма возбудила уголовное дело по факту смерти рабочего в парке львов «Тайган».

По информации полиции, экспертиза установила, что рабочий за несколько дней до смерти был сильно покусан. Следствие устанавливает детали происшествия.