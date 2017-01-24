В Национальном музее истории Украины в Киеве готовы выделить два зала на четвертом этаже, а также создать дополнительное выставочное пространство на пятом этаже для экспозиции «скифского золота» после его возвращения из Нидерландов в Украину. Однако для размещения артефактов в музее необходимо сделать ремонт. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила 24 января генеральный директор музея Татьяна Сосновская.

«Это должен быть очень бюджетный, косметический ремонт, который подчеркнет изысканность залов, их минимализм. Самая большая проблема в ремонте – это аварийное состояние нашей крыши, о которой надо позаботиться, потому что это и безопасность экспонатов, и безопасность музея... Для исследования строения и создания проектно-сметной документации требуется где-то 600-700 тысяч (гривен – КР). Сумма, которая требуется для ремонта четвертого этажа и крыши, ориентировочно, около 3-3,5 млн гривен», – отметила Татьяна Сосновская.

По ее словам, в учреждении надеются получить своевременное государственное финансирование и принять «скифское золото» сразу после завершения судебных разбирательств в Амстердаме.

«Идея – показать все те артефакты, которые вернутся в Украину, повторить амстердамскую выставку. Возможно, в другой композиции, но в нашем музее. Сколько эта выставка может длиться? Я считаю, что она должна продлиться несколько лет, два-три года. До тех пор, пока будет ажиотаж и пока разговоры вокруг этой выставки и ее экспонирования здесь будут подогревать желание и киевлян, и гостей столицы, а также иностранных туристов посетить эту выставку», – добавила директор музея.

После этого учреждение будет готово передать отдельные артефакты для экспозиции в других музеях, а также повезти их в Крым, когда «он снова будет украинским».

Министр культуры Украины Евгений Нищук 18 января заявил, что «скифское золото» вернется в Украину и будет представлено в одном из музеев Киева уже до конца 2017 года.

Ранее директор Центрального музея Тавриды аннексированного Крыма Андрей Мальгин заявил, что крымские музеи подали заявление на обжалование решения Амстердамского суда по «скифскому золоту».

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил вернуть экспонаты выставки «Крым: золото и тайны Черного моря», привезенные на выставку в музей Алларда Пирсона из музеев Крыма еще до оккупации полуострова, украинскому государству. Представители крымских музеев дали знать, что обжалуют это решение. В Киеве ожидают, что экспонаты вернутся в Украину до конца следующего года, после завершения всех разбирательств. Как заявляли ранее в Киеве, эти экспонаты в будущем вернут в Крым после деоккупации полуострова.

После аннексии Крыма украинские власти заявили, что артефакты являются не собственностью музеев, а принадлежат государству Украина. В свою очередь крымские музеи настаивали на том, чтобы ценности вернули им. При этом музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Алларда Пирсона, в котором потребовали вернуть коллекцию в Крым.