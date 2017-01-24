В офисе представительства Меджлиса крымскотатарского народа в Киеве, 24 января, состоялась встреча лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафы Джемилева и главы Меджлиса, народного депутата Украины Рефата Чубарова с временным поверенным в делах Австралии в Украине Брюсом Эдвардсом.

Как сообщил Рефат Чубаров в Фейсбуке, руководство Меджлиса проинформировало главу Посольства Австралии в Украине о последних событиях в аннексированном Крыму, «особо акцентировав внимание на усилении репрессий в отношении коренных жителей полуострова – крымских татар и украинцев, проживающих в Крыму».

Также сообщается, что участники встречи детально обсудили вопросы взаимодействия и координации усилий в рамках деятельности международных организаций, включая ООН, Совет Европы и ОБСЕ.

«Мустафа Джемилев поблагодарил Брюса Эдвардса за принципиальную позицию и постоянную поддержку правительства Австралийского Союза в вопросах территориальной целостности Украины, предусматривающего уход российских оккупантов с территории Украины и возвращение Крыма», – отметил Рефат Чубаров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».