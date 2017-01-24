Украинским школьникам расскажут о сопротивлении крымчан российской агрессии

Министерство информационной политики Украины поддерживает проведение в школах уроков, посвященных Дню сопротивления крымчан российской агрессии. Об этом рассказала журналистам советник Министра информационной политики Украины по Крыму Юлия Каздобина.

По ее словам, также в киевских вузах к 26 февраля запланирована серия кинопоказов и дискуссий о событиях в Крыму в феврале-марте 2014 года.

По словам советника, работа со школьниками и студентами является важной составляющей стратегии информационной реинтеграции Крыма.

«Сотрудничество с гражданским обществом очень важно для нашего министерства, ведь, работая вместе, мы можем усиливать друг друга и оказывать взаимную помощь», – добавила Каздобина.

В украинском Мининформе сообщили, что в рамках коммуникационной кампании ко Дню сопротивления крымчан намерены поддержать организацию телемарафона, посвященного третьей годовщине оккупации.

День сопротивления Крыма российской оккупации отмечается 26 февраля. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».