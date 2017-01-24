В российском Петербурге завершилось заседание Конституционного суда по делу Дадина

В российском Санкт-Петербурге 24 января завершилось первое заседание Конституционного суда России по делу активиста Ильдара Дадина.

Дадин просил признать статью Уголовного кодекса, по которой был осужден к лишению свободы, неконституционной, так как она допускает повторное наказание за административные нарушения, если те совершаются неоднократно.

Постановление суда будет опубликовано позднее. На заседании во вторник 24 января стало известно, что Генеральная прокуратура России считает статью об уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий не противоречащей Конституции. Об этом агентству «Интерфакс» заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Он подчеркнул, что при криминализации административного правонарушения, совершенного неоднократно, «следует исходить не из общественной опасности именно деяния, а из «опасности» конкретной личности».

Полномочный представитель президента России в Конституционном суде Михаил Кротов заявил на заседании во вторник, что жалоба Дадина не подлежит удовлетворению, поскольку неоднократные правонарушения «свидетельствуют об осознанном выборе противоправного поведения».

Представитель Совфеда России в Конституционном суде Андрей Клишас признал, что статья 212.1 требует «совершенствования».

Ранее позицию Дадина поддержал замгенпрокурора России Владимир Малиновский. По его мнению, повторное нарушение на митинге вряд ли настолько общественно опасно, чтобы признаваться преступлением.

Amnesty International считает, что Ильдар Дадин вообще не должен был подвергаться уголовному наказанию за осуществление своего права на свободу собраний и свободу слова.