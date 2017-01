СБУ назначила экспертизу высказываний Пинчука, в том числе по Крыму

Служба безопасности Украины назначила экспертизу высказываний украинского бизнесмена Виктора Пинчука, сообщается в ответе СБУ от 14 января 2017 года на запрос народного депутата Украины Дмитрия Яроша. Фото документа Ярош опубликовал в Facebook.

«Относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая судебную семантико-текстуальную экспертизу», – говорится в ответе СБУ.

В документе отмечается, что изложенные обстоятельства расследуются главным следственным управлением СБУ в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных по статье 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), статьей 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и статьей 258-5 (финансирование терроризма).

В конце декабря прошлого года в американском издании The Wall Street Journal была опубликована статья, подписанная именем Виктора Пинчука, «Украина должна прибегнуть к болезненным компромиссам для мира с Россией» (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia).

По мнению Пинчука, которое он изложил в статье, «Крым не должен помешать достижению соглашения об окончании войны на востоке».

Среди уступок, на которые, по мнению Пинчука, должен согласиться Киев, олигарх назвал отказ от идеи присоединения к НАТО и ЕС в близкой и среднесрочной перспективе. Также Украина, по мнению Пинчука, должна отказаться от идеи установления контроля над своей международно признанной территорией на Донбассе до проведения там местных выборов: автор признает, что в таком случае условий для честных выборов не будет, но предлагает с этим не считаться.

При этом Пинчук не подал ни одного предложения уступок со стороны России, которая контролирует и поддерживает пророссийских боевиков на востоке Украины, а также аннексировала украинский полуостров Крым.

Позднее украинский олигарх Виктор Пинчук, предлагавший Украине «пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией», заявил, что не ставит под вопрос украинский статус аннексированного Крыма. Соответствующее заявление Пинчука опубликовано в колонке на сайте «Украинской правды» 13 января.