В Крыму завершилось очередное заседание по делу Ахтема Чийгоза

В Верховном суде Крыма 24 января завершилось очередное судебное заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и массовых беспорядках 26 февраля 2014 года.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, суд продолжил рассмотрение видеоматериалов, представленных стороной обвинения.

«В одном из сюжетов мы наблюдали давку, произошедшую в центре двора, на линии соприкосновения двух противоположных митингов. Причем, давление осуществлялось с обеих сторон, было неуправляемым, хаотичным, не одномоментным, носило локальный, а не массовый характер», – рассказала защитница Чийгоза Эльмира Аблялимова.

Она также отметила, что на видео слышно, какой шум стоял во дворе здания Верховного Совета, он не позволил бы расслышать команды, которые якобы отдавал Чийгоз сторонникам. Кроме того, ни на одном видео не было замечено топорищ, черенков от лопат и других предметов, которыми, по свидетельству пострадавших и свидетелей обвинения якобы были вооружены крымские татары. Также не видно, чтобы кто-то из митингующих использовал слезоточивый газ в толпе.

Это уже 68 заседание по делу. Ахтем Чийгоз участвует в нем по видеосвязи, несмотря на постоянные протесты стороны защиты. Свою вину зампредседателя Меджлиса не признает. В настоящее время доказательства вины представляет сторона обвинения, после этого к работе приступят адвокаты подсудимого.

На протяжении нескольких заседаний суд изучает фото и видеоматериалы событий 2014 года у Верховного Совета Крыма, когда несколько тысяч крымских татар и проукраинских активистов протестовали против сепаратистских законов, которые намерен был принять Верховный Совет и которые легитимизировали бы последующую аннексию полуострова. Против митингующих собрались пророссийские активисты и казаки, произошла давка, в результате которой погибли два человека. Однако на скамье подсудимых оказались лишь крымские татары.