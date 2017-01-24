В ОБСЕ призвали снять все обвинения с крымского журналиста Николая Семены

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович выразила озабоченность по поводу преследования крымского журналиста, автора Крым.Реалии Николая Семены и ухудшения ситуацией со свободой слова и свободных СМИ в аннексированном Крыму. Такое заявление Миятович сделала 24 января на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщается на сайте организации.

Она напомнила, что 20 января Николаю Семене было предъявлено обвинение в «публичных призывах к действиям, нарушающим территориальную целостность Российской Федерации». Обвинительное заключение следует за публикацию статьи, написанной журналистом, в которой он высказал свое мнение о статусе полуострова. В случае признания виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Случай Семены напоминает всем о произвольной практике заставить замолчать своих критиков в Крыму. Преследование журналистов за выражение своих взглядов совершенно неприемлемо. Я призываю снять все обвинения против Семены», – заявила Миятович.

Она призвала «всех тех, кто несет ответственность за законность и порядок» в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса «остановить уничтожение свободы средств массовой информации и сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность журналистов».

Миятович добавила, что трудно дать комплексную оценку текущего состояния дел со свободой СМИ и взаимодействовать с журналистами в пострадавших от конфликта районах Украины и в Крыму, из-за трудностей в доступе и проблем с безопасностью.

Она напомнила, что «доступ к информации, плюрализм мнений и безопасность журналистов продолжают страдать в период кризиса» и напомнила, что, «как и в Крыму, в пострадавших от конфликта районах Украины продолжающееся ухудшение свободы слова и свободных СМИ является очень тревожным».

Миятович неоднократно поднимала вопросы преследования в Крыму журналиста Николая Семены, а также проблем со свободой выражения и СМИ в аннексированном Крыму.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров повлиять на Россию для прекращения преследования крымского журналиста.