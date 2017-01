Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев на слушаниях о нарушениях прав человека в Крыму в рамках зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы опроверг утверждения Кремля про «бескровный характер аннексии Крыма». Как сообщает «Голос Америки» 24 января, по словам Бариева, такие заявления официальной России являются попыткой ввести в заблуждение общественность Европы.

«За период оккупации Крыма Россией в упор были расстреляны офицеры Вооруженных сил Украины, выкрадены и зверски убиты гражданские активисты, которые демонстрировали свою гражданскую позицию или говорили на родном языке. Увеличилось число убийств представителей коренного крымскотатарского народа, который изначально выступил против незаконных действий России. Пропали без вести 14 человек, еще 11 убиты», – рассказал Бариев.

Член Меджлиса крымскотатарского народа напомнил о продолжающихся преследованиях крымских татар на полуострове и привел в пример похищение Эрвина Ибрагимова, которое он назвал «попыткой запугать лидеров и активистов национального движения второго эшелона».

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник 23 января в Страсбурге в ходе зимней сессии ПАСЕ на мероприятии «Пытки, насильственные исчезновения, политические преследования: Крым просит справедливости» призвала Россию немедленно освободить крымского активиста Владимира Балуха, незаконно осужденного в Крыму.

Постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Крымская правозащитная группа и Меджлис крымскотатарского народа провела 23 января мероприятие во время зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге на тему «Пытки, насильственные исчезновения, политические преследования: Крым просит справедливости» (Tortured, disappeared, persecuted: Crimea is asking for justice).