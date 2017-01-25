Послом США в ООН Сенат утвердил Никки Хейли, осудившую аннексию Крыма

Сенат США одобрил выбор президента Дональда Трампа на должность посла страны в ООН. Губернатор Южной Каролины Никки Хейли 24 января получила поддержку 96 из 100 сенаторов.

За эту кандидатуру проголосовало и большинство сенаторов-демократов, поскольку Хейли заявила, что не поддерживает усилия республиканцев по сокращению финансирования ООН со стороны США.

Сенатор-демократ Бен Кардин также отметил, что Хейли после аннексии Крыма заявляла, что полуостров «не является российским», и жестко высказывалась в защиту суверенитета Украины.

Председатель сенатского комитета по международным отношениям Коркер сказал, что дочь индийских иммигрантов Никки Хейли будет «ярым защитником» американских интересов в ООН.

Никки Хейли заменит на посту посла США в ООН Саманту Пауэр, которая резко критикует Россию за аннексию украинского Крыма, агрессию на Донбассе и поддержку Москвой режима сирийского президента Башара аль-Асада.

Во время праймериз республиканцев Никки Хейли критиковала Дональда Трампа за высказывания в отношении мигрантов. Она поддерживала его соперников на первичных выборах, но затем объявила, что будет голосовать за Трампа.