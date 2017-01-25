Украинские ученые выступают с инициативой изменения статуса заповедника «Херсонес Таврический» в списке ЮНЕСКО. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил украинский археолог, кандидат исторических наук Тимур Бобровский.

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«Просим наше украинское Министерство культуры поставить вопрос о внесении Херсонеса в список памятников всемирного наследия, которые находятся под угрозой. Потому что ситуация (с передачей заповедника церкви - КР) является самым ярким примером безответственного отношения к всемирному наследию на территории Крыма», – сказал Бобровский.

По мнению ученого, сегодня реальной угрозой для Херсонеса может стать «неконтролируемая деятельность церкви» на территории заповедника.

«Какая-то часть древних руин, которая не будет интересовать отца Сергия Халюту, будет пущена под бульдозер, какая-то часть уже сложившейся инфраструктуры будет изменена в угоду церковным нуждам. Это, несомненно, нанесет урон памятнику», – подчеркнул он.

Накануне Московский патриархат в лице протоиерея Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директора «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

Заповедник «Херсонес Таврический» вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.