Госдума России приняла во втором чтении закон о декриминализации домашнего насилия

Государственная дума России 25 января поддержала во втором чтении законопроект о декриминализации избиения в семье. Согласно этому документу, одноразовые побои, причиненные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений. При этом за повторные побои ответственность будет наступать по уголовному законодательству.

Ранее международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, а также генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвали российских депутатов отклонить законопроект. Авторы обращений отмечают, что такой закон оставит жертв домашнего насилия без защиты. По статистике, около половины всех насильственных преступлений в России происходит в семье.

Сторонники законопроекта считают, что он необходим для защиты «традиционных семейных ценностей». Накануне председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что декриминализация побоев в отношении близких должна восприниматься обществом как «условие для создания прочных семей».

Согласно опросу прокремлевского Всероссийского центра исследования общественного мнения, проведенному в январе 2017 года, за принятие закона о декриминализации высказались 59% россиян, треть опрошенных – против. При этом негативно к проявлениям насилия в семье относятся 79% респондентов. С насилием в собственной семье сталкивался каждый десятый опрошенный.