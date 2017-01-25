На Чонгаре возвели телевышку, скоро украинские каналы начнут вещать на Крым – Костинский

На Чонгаре закончено возведение телевышки, которая будет осуществлять вещание на Крым, вещание начнется в ближайшее время. Об этом сообщил 25 января в Фейсбуке член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«Радиотелепередающая станция в селе Чонгар Херсонской области высотой 150 м построена. Сейчас происходит монтаж оборудования. С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет поставляться в Крым. Речь идет про Первый канал Украинского радио, Meydan, Радио Крым.Реалии, Херсон FM. Следующий этап – организация цифрового телевидения», – говорится в сообщении.

По словам Костинского, срок строительства башни занял около двух месяцев. Около девяти месяцев, заняли работы по просчету и международной координации радиочастот, отвод земельного участка, проведение конкурса на радиочастоты.

Сергей Костинский напомнил, что развитие вещания в зоне проведения АТО и на территорию аннексированного Крыма проходит в рамках работы Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины.

2 декабря 2016 года на Чонгаре заложили первый блок телерадиовышки, которая обеспечит вещание на территорию Херсонской области и Крым. Планируемая высота вышки – 150 метров. Благодаря ей четыре украинские радиостанции начнут круглосуточное вещание в Херсонской области и Крыму. Вещание в FM-диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично – Симферопольский район.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских громад».

Партнеры Радио Крым.Реалии – общественная организация «Радио крымских громад» получили лицензию для радиовещания в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию Крыма.