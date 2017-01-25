Эксперт: Украина настаивает на отправке мониторинговой миссии ЮНЕСКО в Крым

Украинская сторона на будущей сессии ЮНЕСКО, которая пройдет в Кракове, намерена настаивать на отправке мониторинговой миссии организации в аннексированный Крым. Об этом проекту Настоящее время сообщил посол по особым поручениям, заместитель председателя национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергей Рева.

«Планируем поднять вопрос «Херсонеса» на сессии ЮНЕСКО, которая пройдет в Кракове. Реально мы не можем сейчас повлиять на то, что там сейчас происходит, но мы делаем много шагов для того, чтобы в оккупированном Крыму внедрить прямой мониторинг со стороны ЮНЕСКО», – рассказал Рева.

По его словам, мониторинговая миссия должна исследовать состояние не только «Херсонеса Таврического», но и других объектов культурного наследия, которые внесены в предварительный список организации. К ним относятся Бахчисарайский дворец и Судакская крепость.

«Кроме этого, мы хотим, чтобы ЮНЕСКО наладила мониторинговую ситуацию в Крыму не только с точки зрения объектов всемирного наследия, но и в других областях, которые относятся к компетенции организации. В первую очередь – это образование, культура. Есть много нарушений по отношению к крымскотатарскому населению, к украинцам с точки зрения образования, языка. К примеру, известный факт, что в Крыму не осталось ни одной украинской школы. Это прямая компетенция ЮНЕСКО», – отметил Рева.

Накануне председатель комиссии по делам ЮНЕСКО отметил, что организация располагает фактами о нарушении российской властью Крыма режима охраны объекта.

Ранее украинский археолог Вячеслав Баранов заявил о необходимости внесения заповедника «Херсонес Таврический» в список памятников ЮНЕСКО, которые находятся под угрозой.

Накануне Московский патриархат в лице протоиерея Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директора «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

Заповедник «Херсонес Таврический» вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.