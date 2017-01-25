Суд не продлил содержание «крымского диверсанта» Сулейманова под стражей – Курбединов

Суд в аннексированном Крыму не удовлетворил ходатайство ФСБ России о продлении срока содержания под стражей «крымскому диверсанту» Редвану Сулейманову. Об этом в своем Фейсбуке написал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Судья не удовлетворил ходатайство ФСБ о продлении Редвану Сулейманову срока содержания под стражей! Срок заканчивается 30 января 2017 года. Хочу отметить, судья – это зампред суда Диденко, именно тот судья, который отказал ФСБ в допросе адвоката Полозова», – заявил Курбединов.

В конце декабря 2016 года сообщалось, что задержанному летом в Крыму «диверсанту» Сулемайнову продлили арест до конца января 2017 года.

Обвиняемый в участии в «украинской диверсионной группе» Редван Сулейманов находится под арестом в Симферопольском Следственном изоляторе, по его делу идет следствие.

Российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что Редвана Сулейманова задержали 30 июля на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.

ФСБ России 10 августа сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовало трехдневные блокировки российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом.

Власти Украины отрицают обвинения Москвы и назвали их «провокацией» российских спецслужб.