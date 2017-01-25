Полозов убежден, что допрос в ФСБ – повод отстранить его от «дела Умерова»

Допрос российского адвоката Николая Полозова в российском ФСБ Крыма может послужить основанием отстранить его от «дела Умерова». Об этом Крым.Реалии сообщил сам адвокат.

«Формально, это (допрос – КР) может послужить основанием для отказа допуска меня в качестве защитника по этому делу (Умерова – КР). Другой вопрос, что доказательства недопустимы, они получены незаконным способом. До момента, пока «дело Умерова» поступит в суд, необходимо доказать законность действий следователя», – сказал адвокат.

Полозов также выразил надежду, что адвокатское сообществе даст свою оценку относительно событий по поводу его допроса.

Шестеро сотрудников ФСБ России 25 января задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе на улице Серова.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле 26 февраля».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата.

Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.