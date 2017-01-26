В Бахчисарае проходит обыск в доме крымского татарина

В Бахчисарае 26 января российская ФСБ Крыма проводит обыск в доме крымского татарина Сейрана Салиева. Об этом сообщает глава ЦИК Курултая Заир Смедляев.

По словам крымского адвоката Эмиля Курбединова, Сейран Салиев является гражданским активистом.

«Это гражданский активист, который объявил по громкоговорителю мечети об обысках в Бахчисарае (когда были арестованы по «делу Хизб ут-Тахрир и увезли Ильми Умерова) и был оштрафован на 20 тысяч рублей Бахчисарайским судом. Его мама – Зодие Салиева, ветеран национального движения», – написал Курбединов в Facebook.

Также сообщается, что во дворе находится несколько десятков вооруженных людей, никого не выпускают из дома.

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».