Адвоката Эмиля Курбединова задержали сотрудники российского ФСБ в Крыму, в его офисе проводят обыск

В Бахчисарае 26 января задержали адвоката Эмиля Курбединова. Об этом сообщает глава ЦИК Курултая Заир Смедляев на своей странице в Facebook.

Также сам Эмиль Курбединов опубликовал видео, где сотрудники ФСБ Крыма подходят к машине, на которой адвокат вместе со своим коллегой Эдемом Семедляевым ехали к дому Сейрана Салиева, где в данный момент проходит обыск.

Адвокат Николай Полозов на своей странице в Twitter сообщает, что в офисе Эмиля Курбединова проходит обыск.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.

Эмиль Курбединов являтеся адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», а также крымского журналиста Николая Семены.

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».