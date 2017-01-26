В Симферополе намерены избрать меру пресечения адвокату Курбединову

Адвоката Эмиля Курбединова, которого задержали утром 26 января, обвиняют «в распространении экстремистких материалов». Заседание по избранию меры пресечения пройдет в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

«Эмиль Курбединов находится в Центре по противодействию экстремизму в Симферополе на улице Декабристов. Его обвиняют в распространении экстремистских материалов. Суд по избранию меры пресечения назначен на сегодня, приблизительно на 11 часов в Железнодорожном суде Симферополя. Защищает его интересы адвокат Джемиль Темишев», – сообщила на своей странице в Facebook активистка объединения «Крымская солидарность» Анна Богачева.

​Ранее стало известно, что автомобиль адвокатов Эдема Семедляева и Эмиля Курбединова остановили сотрудники российской ДПС, позже к ним подошли сотрудники ФСБ и провели задержание Курбединова.

Также сообщалось, что в офисе адвоката проводится обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.

​



