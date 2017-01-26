Владелец крымских зоопарков Зубков намерен получить турецкое гражданство

Владелец крымского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков 25 января объявил о намерении получить турецкое гражданство и развивать свой бизнес в этой стране. Об этом Зубков сообщил на пресс-конференции в Симферополе.

Зубков утверждает, что подал документы на получение гражданства Турции, но при этом пока не собирается закрывать свои действующие парки в Крыму.

«Получение гражданства Турции является одним из условий турецкой стороны, поскольку они могут сотрудничать на таких выгодных условиях лишь с резидентом своей страны», – заявил Олег Зубков.

Он добавил, что переговоры о «строительстве мега-«Тайгана» на побережье рядом со Стамбулом велись с турецкой стороной на протяжении нескольких месяцев».

«Я увидел заинтересованность и считаю предложенные турецкими властями условия более, чем привлекательными», – сообщил Крым.Реалии Олег Зубков.

По словам крымского бизнесмена, власти Турции предложили для строительства зоологического парка участок земли более 200 гектар на берегу Черного моря в непосредственной близости от Стамбула. Он утверждает, что все строительные работы будут вестись за счет бюджета страны, а построенный парк будет передан в долгосрочную аренду турецкой компании Олега Зубкова «Тайган-Croup».

«В Крыму мне не развиваться, не строить новые объекты не дают… Были предложения по строительству парков из Испании, Португалии, Ирана и других стран, но я все еще думал, что буду востребованным в родном Крыму. Теперь же решение принято. Не дают строить в Крыму, буду строить в Турции», – сообщил Олег Зубков.

Крымский бизнесмен Олег Зубков назвал 2016 год рекордным по количеству судов с его участием, он утверждает, что за год стал участником 150 заседаний в различных судах Крыма.

У предпринимателя – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена Олега Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии.

Ялтинский зоопарк «Сказка» первый крупный частный зоопарк на постсоветском пространстве. Сафари-парк «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске. Это питомник, расположенный на территории 32 гектар из которых 20 гектар отведено под сафари-парк. Также здесь есть зоопарк, где представлены животные других пород, в том числе медведи и тигры, леопарды, ягуары, пумы, жирафы, верблюды, обезьяны, парнокопытные и птицы. И зоопарк «Сказка» и парк львов «Тайган» являются контактными зоологическими парками.