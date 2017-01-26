Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода: обвинения, предъявленные Семене, символизируют подавление свободы СМИ Россией

Обвинения, предъявленные российской властью журналисту, автору Крым.Реалии Николаю Семене, символизируют подавление свободы СМИ в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщил 25 января президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент.

Он напомнил, что 20 января Николаю Семене было предъявлено обвинение по статье 280.1 УК России, за публикацию статьи, написанной журналистом в сентябре 2015 года, где якобы содержатся «призывы к действиям, нарушающим территориальную целостность Российской Федерации».

В отношении Николая Семены было возбуждено уголовное дело в апреле 2016 года, когда российские агенты службы безопасности провели обыск в его квартире и в домах шести других крымских журналистов. В настоящее время Семена находится под домашним арестом в Симферополе, ему грозит потенциальный тюремный срок до пяти лет.

24 января свое сожаление об ухудшении свободы СМИ в зонах конфликтов в Украине выразила представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дунья Миятович. Она напомнила о деле Семены, в частности, заявив, что это «напоминает всем о произвольной практике заставить замолчать критические голоса в Крыму». Она сказала: «Преследование журналистов за выражение своих взглядов совершенно неприемлемо», и потребовала, чтобы обвинения против Николая Семены были сняты.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) Томас Кент назвал обвинения против Семены «частью согласованных усилий российских и поддерживаемых Россией властей (Крыма – КР) помешать журналистской миссии RFE/RL, по обеспечению независимой прессы для жителей Крыма».

Посольство США в Киеве осудило этот случай как доказательство «растущих репрессий российского правительства по отношению к независимым голосам в России и аннексированном Россией Крыму». Международные и Европейские федерации журналистов назвали обвинения против Николая Семены «необоснованными».

Правозащитники, которые отрицают, что Семена совершил какое-либо преступление, потребовали, чтобы обвинения и его домашний арест были сняты, чтобы позволить журналисту получить срочно необходимую медицинскую помощь в Киеве.

Дата суда до сих пор не установлена.