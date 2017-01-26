Родственники задержанного в Бахчисарае Сейрана Салиева рассказали о подробностях обыска

Родственники Сейрана Салиева, у которого 26 января российские силовики провели обыск, рассказали подробности происходящего.

«Постановления нам не показывали, он (сотрудник ФСБ – КР) сказал в конце, что они его заберут, что все будет нормально», – рассказали родственники в видео пользователя Facebook Сервера Мустафаева.

По словам родных, силовики намерены задать Салиеву вопросы относительно его страницы «Вконтакте» и того, имеет ли она отношение к ИГИЛ.

«Перепотрошили весь шкаф, искали «Крепость мусульманина». Один из силовиков сказал, если с ИГИЛ не найдут ничего связанного, будут искать связь с Хизб ут-Тахрир», – сказали родственники.

Ранее стало известно, что в доме крымского татарина Сейрана Салиева 26 января провели обыск. Его задержали и отвезли в здание Бахчисарайского РОВД.

Адвоката Салиева Эмиль Курбединов 26 января также был задержан сотрудниками ФСБ, когда ехал на обыск в Бахчисарай.

В офисе и доме адвоката также проходят обыски.

Эмиль Курбединов являтся адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», а также крымского журналиста Николая Семены.

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».

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