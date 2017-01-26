Украинца Панова, обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму, оставили под арестом 

Московский городской суд признал законным продление ареста украинцу Евгению Панову, обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму, сообщает 26 января российское агентство «РИА Новости».

Как сообщается, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Евгения Панова, настаивавшего на невиновности клиента и требовавшего его освобождении.

По словам адвоката Ольги Динзе, никаких следственных дел в отношении ее подзащитного не проводится. «Следствие только продлевает срок расследования», – заявила адвокат.

Представитель прокуратуры, в свою очередь, отметил, что «следователь самостоятельно расследует уголовное дело и не собирается согласовывать план расследованная с адвокатом».

Сам Евгений Панов в суде заявил о своей невиновности. По его словам, его задержали при прохождении паспортного контроля при въезде в Крым, а протокол о задержании был составлен только спустя три дня.

Днем ранее Московский городской суд признал законным продление ареста украинцу Андрею Захтею, обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове.

Власти Украины отрицают эти обвинения и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.