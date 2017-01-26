Активиста Сейрана Салиева обвиняют в «распространении экстремистких материалов»

Активиста Сейрана Салиева, которого 26 января задержали российские силовики в Крыму, обвиняют по двум административным статьям.

«Салиева обвиняются по статье 20.29 КоАП России (распространение экстремистких материалов – КР) и статье 20.3 КоАП России (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций – КР)», – сообщает корреспондент Радио Свобода.

Ранее глава госкомитета подконтрольного Кремлю крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявил о том, что на территории Крыма проводится спецоперация «по ликвидации ячейки Хизб ут-Тахрир».

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли в Бахчисарайское РОВД российского МВД.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Министерство иностранных дел Украины осудило организованный российскими властями «очередной судебный фарс» и потребовало от России немедленной отмены приговора.