Скрипник: Россия реагирует на западное давление новыми репрессиями

Россия реагирует на любые международные решения в пользу Украины новыми репрессиями на оккупированных территориях. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказала координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

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«Иногда кажется, что некоторые действия Российской Федерации – это реакция на международные решения или события на международных площадках по поводу Украины и ответственности России как агрессора. Очень часто можно наблюдать, когда принимается то или иное решение ООН, ОБСЕ, Совета Европы, то в ответ на это Россия принимает новые действия, страдают от этого люди. Россия хоть и делает вид, что ей якобы все равно, но на самом деле это не так. Там прекрасно понимают, что это удар по ее имиджу, а впоследствии по экономическим определенным отношениям», – подчеркнула Скрипник.

Правозащитница рассказала о необходимости и важности принимать участие и организовывать мероприятия украинским делегациям на площадках парламентской ассамблеи Европы.

«Принципиальные решения в Совете Европы были приняты еще в 2014 году, была резолюция ПАСЕ по Крыму, где не только осуждалась аннексия и оккупация, где было требование к России вывести войска с территории Крыма. Дальше знаковая для нас резолюция была в 2015 году по поводу насильственных исчезновений и убийств на территории Крыма. Есть точная и конкретная формулировка дипломатическая к Российской Федерации, она закреплена в резолюции ПАСЕ, следовательно, на сегодняшний день эта страна является агрессором, и любые решения, которые принимаются, будут со ссылками на ПАСЕ», – сказал Скрипник.

Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января поддержала резолюцию «Функционирование демократических институтов в Украине». «За» документ проголосовали 106 депутатов, «против» – 11, воздержались – 9.

Как отмечается в документе, в условиях сложной обстановки, вызванной аннексией Крыма и российской агрессией на востоке страны, Украина добилась значительных успехов в вопросе изменения нормативно-правовой базы, необходимой для проведения реформ.

ПАСЕ не утвердила правки, которые подавали депутаты с пророссийскими взглядами. Согласно одному из предложений предполагалось заменить в отчете упоминания о российской агрессии на словосочетание «гражданская война». Поправка c требованием к Киеву обеспечить представительство в Верховной Раде оккупированных районов Донбасса также не нашла поддержки в зале.

Днем ранее в Ассамблее обсуждали российские действия в аннексированном Крыму. В ПАСЕ прошли слушания, организованные делегацией Украины и активистами Крымской правозащитной группы.

Украинские делегаты сообщили евродепутатам, что в Крыму количество преследований активистов, несогласных с аннексией, в прошлом году выросло до 40 человек, а новые уголовные дела на полуострове «сопровождаются крупными фальсификациями, незаконными методами ведения следствия, пытками и психологическим давлением».

Также евродепутаты поддержали во вторник резолюцию «Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе». В документе содержится требование к российским властям немедленно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко, а также остановить в Крыму уголовное преследование журналистов Анны Андриевской, Натальи Кокориной и Николая Семены по обвинению в сепаратизме, которые в Киеве назвали надуманными.