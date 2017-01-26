В Севастополе бывшим сотрудникам Украинской банковской академии угрожают выселением из общежития

В Севастополе российские военные угрожают бывшим сотрудникам Украинской банковской академии выселением из общежитий. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Бывшая сотрудница академии Ольга Огородник подала заявление в военную прокуратуру после подобных угроз.

«Я подала заявление в военную прокуратуру после того, как мне передали, что «я со своей защитой прав доиграюсь». Комната в общежитии бывшей Украинской банковской академии на ул. Парковой 6/11 – единственное мое жилье. Оно мне было предоставлено как сотруднице. Украинские власти меня по этому адресу прописали», – рассказала она.

По словам женщины, российские власти удивляются тому, что при Украине сотрудников даже прописывали в общежитиях. Россияне, особенно военные, с их же слов, не прописывают в общежитиях.

«Отношение к нам со стороны российских военных в зданиях бывшей академии агрессивное. Мы стараемся быстро пройти через проходную, на которой обязательно нужно предъявить паспорт. Никого из родных к нам не пропускают, даже на День рождения или праздники. Мы живем как в резервации. Это обидно и оскорбительно», – сказала Огородник.

Другая жительница общежития Татьяна Потапская рассказала, что недавно к ним «явились поздно вечером военные, чтобы вручить предписания».

«Нас с маленьким ребенком опечатали ночью снаружи. Мы выходим – на дверях печати. Мы не знаем, что будет дальше, но почему мы должны уходить по прихоти военных «на улицу» из жилья. Невежливое обращение со стороны военных было», – отметила она.

По словам еще одного бывшего преподавателя Андрея Путренко, действия военных «выходят за рамки законодательства». Андрей Путренко – один из тех, кто активно отстаивает свои жилищные права в судебных инстанциях. Сейчас он также начал судебный процесс с целью устранения препятствий для проживания по месту регистрации.

В 2014 году после аннексии полуострова Украинская банковская академия в Севастополе вынужденно прекратила свою работу. В здании общежития остались проживать несколько семей сотрудников.

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя передало комплекс учебных и жилых помещений Московской банковской школе Центробанка России. Московские банкиры обратились в суд с требованием выселить бывших украинских преподавателей.

В сентябре 2016 года Севастопольский городской суд апелляционной инстанции вынес окончательное положительное решение в отношении бывших сотрудников академии – было подтверждено право преподавателей пользоваться местами в общежитии бывшего ВУЗа.

В ноябре 2016 года весь комплекс зданий бывшего Севастопольского института банковского дела Украинской банковской академии и участок земли размером 5,5 га был передан в оперативное управление Черноморскому высшему военно-морскому училищу имени Нахимова. Право собственности на эту недвижимость в парковой прибрежной зоне сменилось на федеральный статус, город перестал быть распорядителем этого имущества.

Севастопольский институт банковского дела был построен при поддержке президента Украины Виктора Ющенко и был открыт в 2009 году. Заведение занимает 5,5 га земли в районе парка Победы.