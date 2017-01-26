Суд в Беларуси отклонил апелляцию российского блогера на выдачу в Азербайджан

Городской суд столицы Беларуси Минска отклонил апелляцию российского блогера Александра Лапшина на предыдущее решение Генеральной прокуратуры Беларуси выдать его в Азербайджан, где его обвиняют в поддержке сепаратизма.

Теперь у Лапшина есть 10 дней на последнюю попытку остановить свою экстрадицию, обжаловав ее в Верховном суде Беларуси.

Его задержали в Минске в середине декабря по запросу об экстрадиции из Азербайджана. Там его обвиняют в незаконном посещении сепаратистского региона Нагорного Карабаха в 2011 и 2012 годах без получения согласия официального Баку и в призывах к признанию его самопровозглашенной «независимости», обнародованных в интернете в 2016 году. Его действия расследуют как угрозу территориальной целостности Азербайджана и незаконное пересечение государственной границы.

В случае выдачи, признания виновным и осуждения, ему может грозить до восьми лет лишения свободы по азербайджанскому законодательству.

Александр Лапшин, гражданин России и Израиля, живет в Москве и пишет блог на русском языке на тему путешествий.

Комитет по защите журналистов из Нью-Йорка призвал Минск безусловно освободить Лапшина, заявив, что его нельзя наказывать за высказывания своих мыслей и посещение спорного региона.