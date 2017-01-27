Глава ДУМКС не сдержал слово, данное крымским татарам – активист

Муфтий Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС) Эмирали Аблаев принял сторону российских силовиков, заявил Крым.Реалии крымскотатарский активист Энвер Шерфиев.

«По имеющейся у нас информации, представители Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя способствуют обыскам среди крымских мусульман и их арестам. От них исходят обвинения в терроризме и экстремизме в адрес крымских мусульман. Несмотря на то, что в марте 2014 года Эмирали Аблаев заявил, что он не даст в обиду ни одного человека из числа крымских татар», – отметил Шерфиев.

По мнению общественника, в Крыму при содействии ДУМКС развернута масштабная кампания по борьбе с инакомыслием.

«26 января 2016 года в Бахчисарае силовики ФСБ провели обыск и в последствии арестовали гражданского активиста Сейрана Салиева. В тот же день сотрудники ФСБ арестовали адвоката Эмиля Курбединова. Также провели обыски в офисе адвокатов в Симферополе и дома у Эмиля Курбединова. Считаю, что власти Крыма такими мерами хотят запугать активную часть крымских мусульман. Более того, силовики оказывают жесткое давление на адвокатов. Идет явная борьба с инакомыслием», – прокомментировал ситуацию Энвер Шерфиев.

Представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве 19 ноября 2016 года создали муфтият. Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева. Участники съезда сформировали Совет улемов (ученых, обладающих знаниями религии), главой которого стал глава Ассоциации мусульман Украины Сулейман Хайруллаев.

ДУМК (позднее – ДУМКС) после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар в Геническом районе Херсонской области приняли решение создать Муфтият на материковой части Украины. Инициатива его создания возникла с того момента, как несколько тысяч крымских татар были вынуждены переехать на материковую часть Украины.