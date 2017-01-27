В университетах Севастополя и Симферополя хотят создать военные кафедры – СМИ

В Министерстве обороны России планируют создать в 2017 году военные кафедры в университетах Севастополя, Симферополя и Ставрополя (Россия). Об этом пишет «РИА Новости Крым» со ссылкой на заявление начальника отдела образования Южного военного округа России, полковника Сергея Меньшикоав.

«Планируем открыть три военные кафедры в Крымском федеральном университете в Симферополе, Севастопольском государственном университете и Северо-Кавказском федеральном университете в Ставрополе. Набор студентов на кафедры состоится в мае», – заявил Меньшиков.

По его словам, пишет издание, работа будет вестись с нуля – в гражданском вузе необходимо создать учебно-материальную базу, набрать преподавателей.

«Предполагается, что в Симферополе и Севастополе будет вестись подготовка российских офицеров и сержантов запаса для сухопутных войск, входящих в состав Черноморского флота России», – отмечает издание.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».