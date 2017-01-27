В Бахчисарайском районе уволили чиновника из-за утраты доверия

В Крыму уволили помощника главы подконтрольной Кремлю администрации Бахчисарайского района в связи с утратой доверия, сообщает 27 января пресс-служба российской прокуратуры Крыма.

В ведомстве отметили, что при проведении проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции, стало известно, что помощник главы администрации при трудоустройстве в декларации о доходах указал неполные сведения.

«Он скрыл, что занимался предпринимательской деятельностью, а также не сообщил, что находился в числе учредителей нескольких строительных предприятий», – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов уволил первого заместителя председателя Государственного комитета ветеринарии полуострова Ивана Гуренко связи с утратой доверия.

В апреле 2016 года подконтрольный России парламент Крыма принял закон, регламентирующий освобождение от должности лиц, замещающих государственные должности, в связи с утратой доверия. Документ был инициирован назначенным Кремлем прокурором полуострова Натальей Поклонской.

Основанием для увольнения, согласно закону, в частности, является непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является чиновник. Увольнению также подлежат лица, не предоставляющие сведений о собственных доходах и доходах своей семьи.