Дату предъявления Умерову обвинения ФСБ в новой редакции перенесли

Предъявление заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову обвинения ФСБ России в новой редакции перенесли на понедельник, 30 января. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода.

«По независящим от меня причинам процедуру перенесли на понедельник (30 января – КР)», – процитировал журналист слова Умерова.

По словам зампредседателя Меджлиса, отметил корреспондент, перенос может быть связан с тем, что единственный оставшийся у него адвокат Эдем Семедляев 27 января находится на процессе по «делу 26 февраля» в суде (остальных адвокатов исключили из процесса), а без адвоката принимать обвинение в новой редакции Умеров не намерен.

Ранее Умеров сообщал о вызове к следователю ФСБ России 27 января, где ему должны были предъявить «обвинение в новой редакции».

Дочь Ильми Умерова Айше 30 декабря 2016 года сообщила, что ее отца включили в перечень террористов и экстремистов, размещенный на сайте российской Федеральной службы по финансовому мониторингу. Там он числится под номером 5826. Умеров заявил о намерении обжаловать в суде включение его в перечень террористов и экстремистов России.