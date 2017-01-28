В Крыму предлагают взимать курортный сбор с мая по сентябрь или только в летние месяцы. Об этом 27 января сообщил глава министерства курортов и туризма подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Стрельбицкий.

По его словам, курортный сбор «должен быть единоразовым и взиматься только в активную фазу курортного сезона».

«Курортный сбор должен взиматься в виде фиксированной единовременной платы один раз в год. Плата должна браться либо только в летние месяцы, либо с мая по сентябрь, а в осенне-весенний период не взиматься. Это будет стимулировать наших гостей приезжать на полуостров в межсезонье, что позволит увеличить туристический поток в это время», – заявил Стрельбицкий.

В ноябре 2016 года назначенный Кремлем вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов заявил, что в городе не хотят участвовать в эксперименте по введению курортного сбора.

До 1 марта 2017 года, по распоряжению российского президента Владимира Путина, в России необходимо ввести курортный сбор.

Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение президента России о введении курортного сбора, и выразил предположение, что сумма не должна превышать 50 рублей».