Глава МИД Венгрии сомневается в необходимости продолжения санкций против России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выражает скепсис относительно целесообразности продолжения санкций против России.

«Если мы оставим санкции на нынешнем уровне, то окажут ли они какое-то влияние на поведение России? Я не уверен, поскольку, если мы думаем, что они будут иметь влияние, то он должен появиться уже, но этого нет до сих пор », – заявил Сиярто 27 января на пресс-конференции в Будапеште.

Он отметил, что сейчас международная ситуация благоприятна для расширения и улучшения венгерско-российских двусторонних отношений.

«Потому что до сих пор, каждый раз, когда мы пытались работать над улучшением двусторонних отношений, нам приходилось сталкиваться с давлением США и Европы, чтобы не делать этого», – отметил Петер Сиярто.

2 февраля президент России Владимир Путин должен прибыть с визитом в Венгрию.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на встрече российского президента с премьером Венгрии Виктором Орбаном стороны планируют обменяться мнениями по международным вопросам, в том числе борьбы с терроризмом, отношений с Евросоюзом и НАТО, миграционным кризисом и ситуацией в Украине.

Венгрия относится к нескольким странам-членам Евросоюза, правительства которых благосклонно относятся к России и стремятся отмены санкций ЕС, введенных из-за агрессии Москвы против Украины, и без прекращения этой агрессии.