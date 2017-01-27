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Глава МИД Венгрии сомневается в необходимости продолжения санкций против России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выражает скепсис относительно целесообразности продолжения санкций против России.

«Если мы оставим санкции на нынешнем уровне, то окажут ли они какое-то влияние на поведение России? Я не уверен, поскольку, если мы думаем, что они будут иметь влияние, то он должен появиться уже, но этого нет до сих пор », – заявил Сиярто 27 января на пресс-конференции в Будапеште.

Он отметил, что сейчас международная ситуация благоприятна для расширения и улучшения венгерско-российских двусторонних отношений.

«Потому что до сих пор, каждый раз, когда мы пытались работать над улучшением двусторонних отношений, нам приходилось сталкиваться с давлением США и Европы, чтобы не делать этого», – отметил Петер Сиярто.

2 февраля президент России Владимир Путин должен прибыть с визитом в Венгрию.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на встрече российского президента с премьером Венгрии Виктором Орбаном стороны планируют обменяться мнениями по международным вопросам, в том числе борьбы с терроризмом, отношений с Евросоюзом и НАТО, миграционным кризисом и ситуацией в Украине.

Венгрия относится к нескольким странам-членам Евросоюза, правительства которых благосклонно относятся к России и стремятся отмены санкций ЕС, введенных из-за агрессии Москвы против Украины, и без прекращения этой агрессии.

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