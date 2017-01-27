В Орлином и Балаклаве провели общественные обсуждения концепции строительства военно-патриотического парка «Патриот» возле горы Гасфорта, идею создания которого предложил лидер российского байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (по кличке «Хирург»).

Концепцию парка представили сотрудники министерства обороны России и московская общественная организация байкеров «Ночные волки», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Согласно концепции, военные запланировали построить десантно-тренировочную вышку, аэродинамическую трубу, мотофристайлный и скейткомплекс, театрально-репетиционный и киноконцертный залы, палаточные городки, гостиницы, городок для занятия подводным плаваниеем и водолазным делом, школу автомотовождения с картодромом и православный храм. Стоимость строительства оценивают в три миллиарда рублей.

Против размещения парка у горы Гасфорта выступили жители Балаклавы, села Морозовка, представители городской организации Общероссийского народного фронта, экологи, архитекторы, краеведы, представители российского Законодательного собрания Севастополя.

По словам жителей Балаклавы, нескольких сотен гектаров военным окажется мало и они начнут занимать больше земли. Территория у горы Гасфорта – уникальный природный комплекс с можжевеловым редколесьем и краснокнижными травянистыми растениями. Жители утверждают, что при строительстве ландшафт и растения будут уничтожены.

Также сообщается, что на территории, где военные намерены построить патриотический парк, расположено резервное водохранилище с питьевой водой. Оттуда город брал воду 2014 год, когда возник кризис с водоснабжением города. По словам жителей, при строительство парка это водохранилище будет потеряно.

Категорически против основания парка высказались представители родительских комитетов города. Они зачитали результат проведенной экспертизы по поводу недавнего последнего мероприятия «Ночных волков» – открытие молодежных патриотических игр.

За строительство «Патриота» высказались представители минобороны России, члены московской организации байкеров «Ночные волки», члены «народного ополчения» Крыма.

По окончанию мероприятия, представители российской власти высказали намерение провести еще одно обсуждение концепции парка «Паториот».

В начале 2014 года российский байк-клуб «Ночные волки» занял территорию возле горы Гасфорта, по праву пользования принадлежащую Балаклавскому рудоуправлению, которое специализируется на добыче промышленного известняка, бутового камня, а также щебеночных и песчаных строительных материалов. Предприятие обратилось в суд с требованием о восстановлении незаконно нарушенных прав, однако не смогло отвоевать у байкеров землю.

В июле 2015 года подконтрольные Кремлю власти Севастополя передали в аренду «Ночным волкам» землю у горы Гасфорта под строительство спортивно-патриотического центра, на который они получили грант в 12 миллионов рублей. Осенью 2016 года власти предложили передать эту землю Минобороны, чтобы открыть филиал парка «Патриот», созданного в Кубинке, под Москвой.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов («Хирург») является другом российского президента Владимира Путина.

Залдостанов входит в перечень лиц, на которых распространяются санкции США и Канады, введенные из-за российской аннексии украинского Крыма.